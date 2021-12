Kovac s'éclate aux Pays-​​Bas malgré le confinement

En ce moment, la vie a un goût de déjà-vu pour Ben Kovac. Aux Pays-Bas, le joueur des Den Helder Suns est à nouveau soumis à un confinement strict, où seuls les commerces essentiels restent ouverts, au moins jusqu'au 14 janvier. «C'est frustrant, reconnaît l'ailier luxembourgeois. Surtout qu'on avait recommencé à jouer devant du public, avec plus de 1 000 personnes dans certaines salles».

Mais pendant que la vie est à l'arrêt, la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais lancé cette saison, continue, et Ben Kovac y brille. À 21 ans, l'ancien Eschois est le 6e marqueur de la compétition avec 16,4 points par match. Propulsé leader de l'équipe qu'il a rejointe la saison dernière, largement renouvelée cet été, il savoure. «Je ressens vraiment plus la confiance du staff, explique-t-il. J'ai surpris quelques équipes, mais maintenant, les adversaires mettent leur meilleur défenseur sur moi. Si je veux me faire un nom dans le basket européen, jouer ici est le meilleur choix».

Mais si le Luxembourgeois attire la lumière, son équipe a eu plus de mal à se lancer. Avec trois victoires en treize matches, elle ne se mêle pas à la course aux play-offs. «On a eu des débuts catastrophiques, mais on a une vraie progression, assure Kovac. On a une équipe très jeune, je suis presque le plus vieux».

(L'essentiel/Tom Vergez)