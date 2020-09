Un camion en sens inverse fait chuter le peloton

Alors que les coureurs se sont mis en grève mercredi pour dénoncer l'insécurité sur le Skoda-Tour de Luxembourg, un nouvel événement est venu troubler le peloton ce samedi, lors de la 5e et dernière étape, disputée entre Mersch et Luxembourg (177 km). Un camion, qui arrivait à vive allure en sens inverse, a provoqué la chute d'une dizaine de coureurs.

La course n'a pas été interrompue et les coureurs se sont remis en selle mais quelques kilomètres plus loin, un nouvel incident s'est produit. La présence d'un autre camion et de plusieurs voitures a été signalée à un rond-point.

Jeudi, au lendemain de la grève, la direction de la course avait annoncé plusieurs mesures censées améliorer la sécurité des coureurs. Le nombre de motos de sécurité est ainsi passée de 15 à 22. «Des efforts supplémentaires seront mis en œuvre pour augmenter ce nombre d’ici les prochains jours», avaient ajouté les organisateurs. Le nombre de policiers, tout comme celui des signaleurs pieds à terre le long du parcours, sur les points les plus importants, devait également être accru.

#SkodaTour

Crash in the peloton, let’s hope everyone is ok ???? pic.twitter.com/EDHl5OWI2p — ŠKODA TOUR LUXEMBOURG (@skodatour) September 19, 2020

(pp/L'essentiel)