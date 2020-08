«C'est triste que les Mondiaux soient annulés»

L’annulation des championnats du monde de cyclisme, prévus du 20 au 27 septembre en Suisse, déçoit les amateurs de ce sport. «C’était un peu attendu, mais nous sommes tristes que l’événement soit annulé», a réagi jeudi Christian Helmig, directeur technique national de la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL), au lendemain de l’annonce officielle par les autorités suisses.

«De manière sportive, c’est dommage, car les coureurs étaient motivés et c’était un très beau parcours», reprend le responsable luxembourgeois. La boucle autour de Martigny présentait un relief qui promettait en effet une course de mouvement. Officiellement, l’Union cycliste internationale (UCI) recherche une solution de dernière minute pour organiser l’événement ailleurs, quitte à ne garder que les épreuves en ligne des hommes et des femmes. Mais Christian Helmig ne se fait «pas trop d’illusion», car «la situation est difficile cette année à cause de la situation sanitaire, avec des règles qui varient d’un pays à l’autre», sachant que le peloton est composé de coureurs venus du monde entier.

Il rappelle que l’organisation d’un tel événement est «complexe et lourde». Le Luxembourg a certes accueilli les Mondiaux de cyclo-cross à Belvaux en 2017, mais les seuls mondiaux de cyclisme sur route au Grand-Duché datent de 1952. «Ce serait théoriquement possible d’en organiser, explique Christian Helmig. Évidemment pas cette année, mais dans l’absolu». Il souligne que cela nécessite que «de nombreux acteurs (fédération, clubs, politiciens)» travaillent ensemble. «Cela prend beaucoup de temps et coûte très cher, à cause de la licence d’organisation, de la sécurité, de l’hébergement, etc.».

(jg/L'essentiel)