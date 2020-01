«Kobe Bryant, une source d'inspiration dans ma vie»

Rares sont les athlètes luxembourgeois à avoir eu l'occasion de cotôyer Kobe Bryant lors d'une même compétition. Aucun basketteur luxembourgeois n'ayant eu la possibilité de jouer en NBA ou d'affronter les États-Unis lors d'un championnat du monde, c'est vers les participants aux Jeux olympiques qu'il faut se tourner. Et plus particulièrement celles et ceux qui ont participé aux Jeux de Pékin en 2008 et aux Jeux de Londres en 2012, deux compétitions où Kobe Bryant s'est distingué en remportant deux fois l'or avec les États-Unis.

«Nous nous sommes rencontrés une fois, mais tu ne t'en souviens pas», a souligné en forme d'hommage le nageur Raphaël Stacchiotti sur son compte Instagram ce lundi matin. «J'avais 16 ans lorsque j'ai pris cette photo de toi et pour être honnête, avoir eu l'occasion de te voir et de te serrer la main était un moment de grande fierté dans ma vie. Tu as été une véritable source d'inspiration, pas seulement pour les basketteurs, mais aussi pour tous les autres sportifs».

Du haut de ses 16 ans, Raphaël Stacchiotti s'était en effet qualifié pour ses tout premiers Jeux olympiques en 2008 où il avait également eu l'immense plaisir d'être le porte-drapeau luxembourgeois, le 8 août, lors de la cérémonie d'ouverture dans le fameux «Nid d'oiseau», le stade national de Pékin. Si l'on en croit le profil Facebook du nageur originaire d'Ettelbruck, Raphaël Stacchiotti avaient bien entendu profité de l'occasion pour assister à un match de Kobe Bryant dont la fameuse demi-finale du 22 août lorsque les États-Unis s'étaient imposés de 20 points face à l'Argentine de Luis Scola, auteur de 28 points et de 11 rebonds, ce soir-là.

«Cela me brise vraiment le coeur de savoir que tu es parti pour toujours», a encore ajouté Raphaël Stacchiotti en référence au terrible crash d'hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, sa fille et sept autres passagers dimanche en Californie. «Ta "Mamba Mentality" était plus qu'une marque de fabrique. C'était devenu un véritable mode de vie pour de nombreux athlètes et tu étais une référence pour beaucoup d'entre-nous. Il nous appartient dès à présent de poursuivre notre trajectoire et d'honorer ton héritage. Repose en paix», a conclu le nageur luxembourgeois qui participera cet été, à 28 ans, à ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques à Tokyo au Japon.

