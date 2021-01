Jeff Strasser est prêt pour de nouveaux défis

Il y a tout juste trois ans, joueurs et spectateurs de 2e Bundesliga étaient sous le choc. Jeff Strasser, alors entraîneur du FC Kaiserslautern, s'effondrait à la mi-temps du match qui opposait son équipe au SV Darmstadt 98. Il avait fini par être évacué à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Le match avait été interrompu et le Luxembourgeois avait, quelque temps plus tard, quitté ses fonctions au FCK.

Aujourd'hui, les problèmes de santé de Jeff Strasser font fort heureusement partie du passé. «C'était dû à une mauvaise grippe que je traînais depuis un certain temps à l'époque. Après coup, ça s'est avéré être moins grave que ce qu'on a pu dire. Je suis remis depuis longtemps, je n'ai ni problème cardiaque, ni aucun autre souci de santé et je peux à nouveau exercer mon métier tout à fait normalement», affirme l'entraîneur au quotidien régional allemand Allgemeine Zeitung.

«On n'aurait pas été relégués si je n'étais pas tombé malade»

Jeff Strasser se dit désormais prêt à reprendre des responsabilités plus importantes. «Ma carrière se poursuivra sans doute en 1re ou 2e division en Allemagne. Je veux retravailler au même niveau, j'ai les aptitudes requises pour cela», dit-il. Avec les «Diables rouges», il a pris dix points en dix matchs. Selon lui, le bilan n'était pas mauvais. Il reste convaincu que son équipe et lui n'auraient pas été relégués s'il n'était pas tombé malade.

Dernièrement, le Luxembourgeois de 46 ans a entraîné le Fola en BGL Ligue, avant de passer quelques mois au Swift Hesperange. «C'était un projet passionnant et ambitieux avec notre sponsor Flavio Becca. Le but était d'amener le club dans le trio de tête. Puis nous avons rétrogradé à la sixième place. Les dirigeants n'étaient pas satisfaits et mon contrat a été rompu», conclut-il.

(sw/L'essentiel)