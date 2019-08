Le Progrès et la Jeunesse ont besoin d'un exploit

Le F91 Dudelange sera-t-il le seul représentant luxembourgeois au 3e tour des qualifications de la Ligue Europa? C'est très probable, tant les missions de la Jeunesse et du Progrès, ce jeudi soir, en match retour du 2e tour, semblent compliquées.

Les joueurs de Niederkorn ont deux buts à remonter (aller 2-0), au stade Josy-Barthel, face aux mythiques Glasgow Rangers. Et ils ont pu s'apercevoir, la semaine dernière, à Ibrox Park, que cette formation écossaise n'avait plus rien à voir avec celle qui s'était fait humilier par le Progrès, il y a deux ans. La faute au nouveau coach, Steven Gerrard, et à une équipe presque à 100% renouvelée. «Mais on va essayer de les faire douter le plus longtemps possible, histoire qu'ils se souviennent de 2017», ambitionne toutefois l'entraîneur de Niederkorn, Roland Vrabec.

La Jeunesse n'a, elle, qu'un seul but de retard. Un but encaissé dans les arrêts de jeu du match aller... sur un hors-jeu (0-1). Frustrant et très handicapant avant le match retour à Guimarães, ce jeudi soir. Dans l'Estadio Dom Afonso Henriques, où environ 30 000 spectateurs pourraient les attendre, les Eschois devront se livrer pour marquer au moins deux buts... C'est presque mission impossible pour une équipe qui a montré une belle assise défensive, mais beaucoup de difficultés dans son jeu offensif, depuis le début de la campagne.

