Gréngewald dans l'inconnu pour ses débuts européens

On sera bien loin de l'atmosphère d'un match européen jeudi soir à Namur (19 h 30). Pour la première d'un club luxembourgeois en Coupe d'Europe depuis douze ans, Gréngewald va affronter le co-leader du championnat belge à huis clos, sans avoir eu accès à sa salle depuis un mois.

«On pensait que ça se passerait autrement, souffle Hermann Paar, l'entraîneur allemand de l'équipe luxembourgeoise. Ce match est un point d'interrogation pour nous. On ne sait pas grand-chose de Namur». Les joueuses belges ont repris la compétition le week-end dernier, avec une troisième victoire en autant de sorties cette saison, à Malines (75-77) après deux mois de pause.

«Aucune pression»

Troisième du championnat belge en 2019/2020 avant l'interruption, la jeune formation wallonne compte plusieurs internationales étrangères, comme la Nigériane Pallas Kunaiyi-Akpannah (23 ans) ou la Portugaise Ines Viana, l'une des doyennes de l'effectif (26 ans).

Les coéquipières d'Alex Louin partent donc forcément avec un statut d'outsider, mais veulent jouer leur carte à fond face à un adversaire qui avait perdu tous ses matches de poule la saison passée en Eurocoupe. «Nous n'avons aucune pression, affirme Paar. On fera notre maximum, mais ce n'est qu'une première étape. Le club veut jouer la Coupe d'Europe plus d'une fois, on est encore là pour apprendre».

(Tom Vergez/L'essentiel)