McKinnie n'oublie pas sa vie au Luxembourg

«Quand j'étais au Luxembourg, tous les joueurs américains du pays me chambraient en me disant que j'étais dans l'équipe la plus nulle (dernière de N2). Maintenant, ils me demandent des places pour aller voir des matches NBA». Cette anecdote, Alfonzo McKinnie, joueur de Golden State, double champion NBA en titre, l'a racontée à son ancien coach Christophe Ney et à ses ex-coéquipiers des East Side Pirates de Berbourg-Wasserbillig en 2015/2016, qui lui ont rendu visite la semaine dernière à Oakland.

Et s'il joue désormais avec Kevin Durant et Stephen Curry, McKinnie, 26 ans, «n'a pas changé, assure Joé Scheid. Il était vraiment heureux qu'on soit là. Il a même pris le temps d'aller manger avec nous et de faire un bowling». «La vie d'un joueur NBA est assez solitaire, abonde Christophe Ney. Il est seul avec sa compagne qui n'est pas de la région non plus. Entre les entraînements, les voyages... l'agenda est minuté et la vie sociale limitée».

«On l'attend au Luxembourg»

D'où sa joie de retrouver ses anciens compères qui lui ont offert dans l'Oracle Arena des Warriors son maillot des Pirates. «Il nous l'avait demandé. Il sera sur son mur avec ceux de Toronto et Golden State, c'est fou», sourit l'entraîneur.

La troupe a pu assister à deux matches NBA et à un entraînement des Warriors. S'ils n'ont pu approcher les stars de l'équipe, les huit Luxembourgeois ont eu un accès très privilégié à la franchise. «Alfonzo nous a dit qu'il reviendrait un été au Luxembourg. On l'attend», conclut Christophe Ney qui, rentré hier, reprendra ce matin le chemin du travail chez BGL BNP Paribas. Des étoiles plein la tête et neuf heures de décalage horaire dans la vue.

(Nicolas Martin/L'essentiel)