Bob Jungels reste à la cinquième place

Le Britannique Ian Stannard (Sky) a remporté la septième étape du Tour de Grande-Bretagne, au terme d'une longue échappée, samedi à Mansfield (centre). Au classement général, le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step) conserve son maillot de leader, avec 17 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant.

7e étape



1. I. Stannard

2. N. Politt à 59"

3. G. Carboni à 3'09"

4. M. Mcnally à 3'54"

5. E. Liepens à 4'04"

(...)

53. B. Jungels m.t. Classement général



1. J. Alaphilippe

2. W. Poels à 17"

3. P. Roglic à 33"

4. P. Bevin à 46"

5. B. Jungels à 51"

Le Luxembourgeois Bob Jungels, arrivé au cœur du peloton, conserve sa cinquième place au classement général. La dernière étape sera disputée dimanche sur un circuit dans les rues de Londres.

What a brilliant victory for @TeamSky's @IStannard on Stage 7⃣ of the @OVOEnergy Tour of Britain in Nottinghamshire1#OVOToB pic.twitter.com/7uT3y7vbJb