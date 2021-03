Christine Majerus porte-​​parole des coureuses à l'UCI

Aux côtés de Philippe Gilbert et Matteo Trentin, Christine Majerus représentera les coureuses dans la commission sécurité mise en place par l'Union cycliste internationale. Cette commission doit permettre de faire remonter la voix des coureurs et coureuses sur la question de la sécurité des courses, un sujet souvent source de tensions entre l'instance mondiale, les organisateurs et le peloton.

«Je suis ravie de donner une voix au peloton féminin, a écrit la coureuse luxembourgeoise sur Twitter. Si vous êtes coureuse, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à venir me parler si vous pensez que vous devez être écoutée».

Pleased to give the womenpeloton a voice in the #UCiSafetyCommission . If you are a femal rider I will get in touch with you/your teamrepresentor as soon as possible but in the meantime don’t hesitate to drop me a message or have a chat if you think you SHOULD be listend to! https://t.co/9GoyYWOevz