Encore des tchèques pour les Red Boys

Si le niveau va clairement grimper en 8es de la Challenge Cup, les Red Boys ont le droit de rêver après le tirage au sort réalisé ce mardi, à Vienne. Car si écarter le HC Dukla Prague ne sera pas une partie de plaisir, le sort aurait pu être bien plus sévère avec les Differdangeois. En témoignent les chocs annoncés entre Alingsas et Bucarest, l'AEK Athènes et Drammen ou entre Halden et le HC Neva.

Les coéquipiers de Tom Meis retrouveront eux des Tchèques, comme au tour précédent où ils étaient venus à bout de Nove Veseli avec deux succès 22-21 et 27-25. Ce sera, cette fois, le HC Dukla Prague qui avait sorti les Bosniens de Gracanica en 16es (21-26, 21-20).

L'espoir d'aller en quarts est donc permis pour les hommes de Sylvain Brosse alors que Prague est 3e de son championnat non loin devant Nove Vesli (5e). Le match aller devrait avoir lieu le week-end des 8 et 9 février en République Tchèque et le retour le week-end suivant à Oberkorn.

(nm/L'essentiel)