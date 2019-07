«Je fais un break jusqu'à la Coupe du monde»

«L'essentiel»: Pourquoi avez-vous tenu à être présent pour cet événement au Luxembourg?

Steffon Armitage: Danny Ligairi, que je connais depuis très longtemps grâce au rugby, a imaginé ici au Luxembourg, le «Barefoot Project» (projet pieds nus). L'idée est de collecter des chaussures pour les envoyer à des enfants qui n'ont rien et jouent au rugby pieds nus dans des pays comme les Îles Fidji, le Kenya...

Qu'est-ce qui vous motive?

La seule chose que veulent ces enfants c'est avoir une chance. Il faut leur montrer qu'on est là pour les aider, donner une impulsion, un peu d'espoir. On aide un garçon ou une fille qui ensuite en aideront d'autres à leur tour. Cela contribue aussi à élargir le rugby dans le monde.

Vous êtes parti au Kenya et être très impliqué dans le projet...

Je suis rentré de Nairobi il y a deux semaines et cela m'a vraiment touché. Les enfants jouent avec des bouteilles vides, des ballons troués, mais ils s'amusent. J'ai entraîné les équipes nationales. Je suis même intervenu dans une prison. Nous avons fait un tournoi où 450 enfants sont venus. Cela prouve qu'on avance.

Pourquoi vous impliquer alors que vous jouez encore (à Pau en Top 14 cette saison)?

Je ne veux pas attendre la fin de ma carrière pour rendre quelque chose à un sport que j'adore. Le rugby est un sport de famille. Il a fait de moi ce que je suis. Tout le monde dit qu'on n'a pas vraiment le temps mais on l'a. On en a beaucoup.

Que savez vous du rugby au Luxembourg?

Le rugby commence à être partout dans le monde. Il se développe au Luxembourg. Si je peux aider à le promouvoir encore plus ici pourquoi pas?

La Coupe du monde débute dans trois mois au Japon. Quel est votre favori ?

Je suis Anglais alors je suis obligé de dire l'Angleterre (rires). Mais je pense que cette année c'est différent. Il y a beaucoup de belles équipes. Je crois que ce sera une très belle Coupe du monde, j'ai hâte de la voir.

Vous avez plutôt privilégié les clubs au XV d'Angleterre dans votre carrière...

Au départ j'étais en Angleterre et on m'a conseillé de partir pour m'améliorer au rugby. Je suis allé en France. J'y ai grandi comme joueur, j'y ai fait mes meilleures années de rugby. On m'a demandé de revenir en Angleterre pour jouer en équipe nationale mais pour moi, le plus important était de continuer à progresser et j'ai fait le choix de rester en France. Mais j'ai eu cinq sélections pour l'Angleterre. Des milliards de jeunes auraient voulu être à ma place. Je ne vais pas me plaindre. Et je n'ai aucun regret.

Quelle est la suite de votre carrière?

Pour moi, le plus important pour le moment est de me lancer dans l'association Barefoot Project. J'ai tout fait sur le terrain et il faut maintenant que je fasse tout en dehors du terrain. C'est ce que je vais essayer de faire.

Allez vous continuer à jouer?

Je vais déjà jouer samedi après on verra bien (rires). Non je ne vais pas arrêter mais pour le moment je m'éloigne un peu. Cela fait seize ans que je joue. J'ai besoin de regarder en arrière. Je vais prendre quelque mois avant de me décider. Je fais un petit break jusqu'à après la Coupe du monde.

Wildgen Heart of Europe rugby 10s Samedi, au stade Boy Konen de Cessange, 10h-16h30

(Nicolas Martin/L'essentiel)