Etzella reprend la main après un match épique

Le 1er mai ensoleillé n'a pas eu raison de la passion des fans d'Etzella et du T71. Ils étaient presque 1000 à assister mercredi au Deich à la troisième manche de la finale de Total League. Et c'est Etzella qui a repris l'avantage après un succès à l'arraché (105-95) au match 3.

Les réactions



Jairo Delgado (Etzella) : Dans notre équipe ça tourne. Il y a toujours quelqu'un pour faire la différence. Aujourd'hui c'était moi. Je suis heureux d'avoir mis mes shoots qu'à d Dudelange est revenu. Au match précédent j'avais été nul en défense comme en attaque je voulais montrer que je valais mieux que ça. Ce sera dur d'aller chercher le titre à Dudelange samedi. Mais on voulait s'éviter un match sous pression car ce n'est pas la que nous sommes les meilleurs.



Tom Schumacher (T71) : Je me suis blessé à la cheville en demies face à Esch. Cela fait quinze jours que je ne m'entraîne pas et aujourd'hui je me suis fait mal. Je ne sais pas encore si ça ira pour samedi. On verra demain comment cela évolue mais il y aura peu de temps d'ici là.

Dominé au rebond et dans l'engagement Dudelange était vite mené (20-11, 5e) puis 32-19 à l'issue du premier quart. Les coéquipiers de Tom Schumacher s'en remettaient aux tirs à longue distance pour recoller à six points (34-28) puis quatre (54-50) à une minute de la pause. Mais Etzella tenait bon et rentrait aux vestiaires à +6 (58-52).

Bien revenu dans la partie Dudelange essuyait un gros coup dur après 2'30 dans le troisième quart. Tom Schumacher touché à la cheville sortait soutenu par deux coéquipiers, sous les applaudissements du Deich. Son match était terminé...

Etzella peut être sacré samedi

Privé d'une arme majeure, Dudelange emmené par Éric Jeitz et Miles Jackson Cartwright s'accrochait, prenait davantage de rebonds et égalisait (75-75) dans la dernière minute du troisième quart.

Jairo Delgado à trois points redonnait un peu d' air à Etzella au bord de l'asphyxie (78-75). Puis quand le T71 passait devant 86-87, il éteignait encore l'incendie.

Le match devenait fou. À deux minutes de la fin les deux équipes étaient à 95-95. Et devinez qui se chargeait de tuer le match en donnant cinq points d'avance aux Nordistes à 40 secondes du terme (100-95)? Jairo Delgado (29 points) bien sûr. Etzella aura une première chance d'être sacré samedi à Dudelange (20 h 30). Et quoi qu'il arrive cette finale aura été épique.

(Nicolas Martin/L'essentiel)