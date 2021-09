Almeida remporte la 1re étape du Skoda Tour

Favori de l'épreuve, Joao Almeida a pris le maillot de leader du Skoda-Tour de Luxembourg, dès la première étape, en s'imposant au Kirchberg. Il a été le plus costaud, ce mardi, pour devancer Bauke Mollema et Marc Hirschi sur la ligne. Luc Wirtgen, le Luxembourgeois le mieux classé, a pris la 13e place. Une échappée a animé la course dès le départ, avec notamment le Néo-Zélandais Jack Bauer, qui a tenu devant le peloton jusqu'aux derniers kilomètres, avant l'arrivée au Kirchberg.

Le jeune Luxembourgeois Luc Wirtgen (23 ans) a pris la 13e place de cette étape accidentée, avec une montée difficile vers le Kirchberg, dans les derniers kilomètres. En phase de reprise, Bob Jungels et Ben Gastauer, qui dispute la dernière course de sa carrière, sont arrivés plusieurs minutes plus tard, après avoir travaillé pour leur coéquipier chez AG2R-Citroën Clément Champoussin, finalement 4e.

Ce mercredi, la 2e étape mènera le peloton de Steinfort, à Eschdorf. Très accidentée, elle devrait permettre de réaliser un premier écrémage parmi les favoris à la victoire finale samedi.

#SkodaTour ???????? Victoire au sprint dans la 1ère étape du Tour de Luxembourg de Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) devant Bauke Mollema dans un peloton d'une trentaine de coureurs.#skodatourdeluxembourg #tourdeluxembourg #cyclisme #wielrennen pic.twitter.com/Z1UUN3lKUW — Les Rois du Peloton (@LRoisDuPeloton) September 14, 2021

(Tom Vergez / L'essentiel )