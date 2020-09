L'essentiel: Un camion arrivant en contresens a renversé des coureurs dans la 5e étape, comment est-ce possible?

Andy Schleck: Nous enquêtons encore pour connaître les détails, mais nous savons que le camion sortait d’un hôtel et qu’il a été bloqué par une moto de police. Quand le motard est sorti du passage pour suivre les échappés, le camion n’a pas obéi aux consignes et s’est engagé sur la route, où il a tout de suite rencontré le peloton. C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de blessés. Le conducteur a déjà reçu une amende et nous allons le poursuivre en justice.

Que risque le Skoda-Tour après les incidents de cette semaine?

On ne connaît pas encore le compte-rendu final de l’UCI (Union cycliste internationale), j'imagine qu'ils ne nous mettront pas cinq étoiles, mais j’espère qu’il n’y aura pas de retombées. Un commissaire de l’UCI a vu tout ce que nous avions mis en place et il est conscient que ce n’est pas de notre faute.

The multiple incidents reported throughout the event related to the shortcomings of the race organisation are not acceptable and will be investigated and reviewed at next week’s UCI Management Committee. The appropriate measures will he taken to ensure rider safety at events. — UCI_media (@UCI_media) September 19, 2020

Comment expliquez-vous ces incidents, alors que les éditions précédentes s’étaient bien déroulées?

Je n’ai pas vraiment de réponse. On a commencé la course avec le même dispositif de sécurité que les autres années, puis on l’a augmenté après les premiers problèmes. Parfois en vélo, on tombe trois fois dans la même étape alors qu’on ne tombe jamais d’habitude.

Avez-vous compris la mobilisation des coureurs, mercredi?

Ce sont des choses qui arrivent et, en tant qu’ancien coureur, je les soutiens. Ils ont manifesté car ils n’étaient pas d’accord, pas parce qu’ils voulaient prendre le soleil au bord de la Moselle. On n’allait pas les forcer à rouler. On est là pour trouver des solutions et c’est ce que nous avons fait.

La course a été d’un très bon niveau avec la victoire de Diego Ulissi, mais ce n’est pas ce que l’on retiendra…

Oui… Il peut se produire cent bonnes chose, mais il suffit d’une mauvaise pour tout gâcher et donner une mauvaise image. On sort de cette édition sur des béquilles, mais ça va guérir. On va faire notre maximum pour garder ce niveau dans le futur.

(L'essentiel/Tom Vergez)