Berchem a piégé les Red Boys en demi-​​finale

Berchem aura une chance samedi de décrocher sa 11e Coupe de Luxembourg. Les joueurs d'Alexandre Scheubel ont fait parler leur collectif pour écarter les Red Boys mercredi, devant un millier de spectateurs à La Coque. Les coéquipiers de Ben Weyer et Raphaël Guden, précieux, ont créé un premier véritable écart peu après la 20e minute de jeu (13-10, 22e). Une avance qu'ils ont pu maintenir quasiment jusqu'à la pause, mais les Red Boys sont parvenus à recoller (17-17, 37e), grâce notamment à une défense 5-1 et à un Batinovic efficaces.

Ensuite, Berchem, s'appuyant sur une grosse solidarité en défense, un jeu collectif plus abouti et sur les coups de canon d'Ariel Pietrasik, a pu reprendre le large (25-21, 52e). En face, les Red Boys n'abdiquaient pas et s'en remettaient à des exploits individuels de Meis et Batinovic, pour recoller à nouveau (27-26, 58e).

La fin de match était haletante et un peu confuse, après un but refusé à Ostrihon dans les dernières secondes, pour un tir après un coup de sifflet de l'arbitre. Une décision contestée par les Differdangeois. Dans la foulée, le gardien de Berchem Szilveszter Liszkai gagnait son duel avec Max Kohl et envoyait les siens en finale (27-26). Ce sera samedi contre Esch ou Dudelange, qui s'affrontent mercredi soir à La Coque.

(nm/L'essentiel)