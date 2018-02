Christine Majerus vise le top 10 aux Mondiaux

Chef de file de la délégation de dix Luxembourgeois, Christine Majerus tentera samedi, pour la troisième année de rang, de se hisser dans le top 10 des Mondiaux. À Valkenburg, aux Pays-Bas, sur les terres de son équipe Boels-Dolmans, la cycliste de 30 ans voudra confirmer sa montée en puissance, aperçue avec ses podiums à Otegem (2e) et Rucphen (3e) et ses bons résultats en Coupe du monde à Nommay (5e) et Hoogerheide (7e).

«C’est la première fois que j'arrive aux Mondiaux dans une très bonne forme. L’an passé, j’avais déjà atteint mon pic de forme et j'essayais de le maintenir. Mais cette fois, je me suis améliorée depuis trois semaines. Si j’ai une bonne journée, alors je peux être confiante», a-t-elle indiqué sur le site de son équipe.

Avant de se tourner vers la saison sur route, Christine Majerus espère tenir tête le plus longtemps possible aux favorites, dont la tenante du titre belge Sanne Cant. Les juniors Arthur Kluckers, Cédric Pries et Nicolas Kess, comme l'espoir Felix Schreiber viseront une place d'honneur.

(Nicolas Martin/L'essentiel)