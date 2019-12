Pétange tient tête au Progrès et maintient l’écart

Dans ce choc surprise de la BGL Ligue, les 20 premières minutes de jeu ont été à l’avantage de Pétange qui a mis le pied sur le ballon et s’est montré plus précis que les visiteurs dans les transmissions. Mais l’Union Titus a eu du mal à concrétiser sa domination même si la frappe d’Artur Abreu (25e), bien repoussée par Sebastien Flauss, a fait passer un frisson dans la tribune, très bruyante pour cette affiche.

Mondorf et le Fola dos à dos



Le Fola n'a pas profité du match nul entre Pétange et le Progrès pour se rapprocher de la tête du classement. Menés 2-0 à la pause, sur des réalisations de Taarimte et May, les Eschois sont néanmoins parvenus à recoller au score grâce à Corral, auteur d'un doublé (2-2). La rencontre entre Muhlenbach et le RFCU a été reportée à une date ultérieure.

Le Progrès rentrait dans son match au fil des minutes et finissait par trouver l’ouverture grâce à Kempes Tekiela qui reprenait de volée un service astucieux d’Emmanuel Françoise (36e, 0-1). Niederkorn aurait même pu faire le break lorsque Maryon De Almeida se retrouvait seul face au gardien mais, un peu trop gourmand, ce dernier perdait finalement le ballon.

En seconde période, le rythme est monté d’un cran et Pétange est finalement parvenu à revenir sur un penalty sifflé sur un corner et placé dans la lucarne par Artur Abreu (70e, 1-1). L’ailier gauche se montrait moins en réussite en perdant son face à face contre le gardien du Progrès un peu plus tard. Ce même Sebastien Flauss qui repoussait sur sa barre une tête de Pétange pour préserver le score (79e). La tête de Françoise en fin de match ne changera rien, le choc a accouché d’un nul et Pétange a une nouvelle fois démontré qu’il n’était pas leader de la BGL Ligue par hasard.

