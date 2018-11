Le «bombardier» Rychlicki fait des étincelles en Italie

Parti de Belgique sur un titre de champion avec Maaseik au printemps, le Luxembourgeois Kamil Rychlicki, 22 ans, avait choisi l'Italie, l'un des championnats les plus relevés au monde, pour franchir un cap. Et au Consar Ravenne, l'attaquant luxembourgeois de 2,04 m n'a pas tardé à se faire remarquer. Après sept matches, il est 4e meilleur marqueur de la Super Lega avec 140 points. Devant lui, des stars comme les Cubains Fernando Hernandez (180 pts, 8 matches) et Wilfredo Leon (143 pts, 7 matches).

Rychlicki a même déjà été désigné MVP d'un match et hérité d'un surnom: «Le bombardier». «Je suis heureux mais je ne m'attarde pas sur ces stats individuelles. Ce n'est pas bon pour la tête. L'important est que l'équipe gagne et grimpe au classement», insiste l'ancien joueur de Strassen. Après sept matches, et avant de défier le Top Volley Latina (10e) dimanche, Ravenne est 8e sur quatorze avec trois victoires et quatre défaites. Et Rychlicki se régale. «Je me sens très bien dans cette ligue. J'ai fait un bon début de saison, on verra par la suite si je peux maintenir ce niveau», tempère le Luxembourgeois, qui a découvert un autre monde en Italie.

«C'est très beau de jouer face à des top équipes devant un tel public de connaisseurs. À domicile, on a déjà eu 3 600 spectateurs. Et même s'il y en a 1 500 l'atmosphère est exceptionnelle», poursuit Rychlicki, épaté par l'homogénéité du championnat. «Chaque match est serré et même les mal-classés ont de super-joueurs que je suivais à la télé il n' y a pas si longtemps».

(Nicolas Martin/L'essentiel)