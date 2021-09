Kockelscheuer veut sa grande fête du tennis

Le CK Sportcenter de Kockelscheuer s’apprête à recevoir de nombreux visiteurs ce week-end avec le dénouement du BGL BNP Paribas Luxembourg Open dont les quarts de finale débutent ce vendredi. L’organisation du tournoi a dû composer cette année avec le cahier des charges très strict mis en place par la WTA en ces temps de Covid-19, tout en essayant d’offrir la meilleure expérience possible à ses spectateurs. «La WTA est très stricte et a mis en place des règlements qui ne sont pas toujours très logiques, grince Danielle Maas, la directrice de l’épreuve. L’atmosphère familiale du tournoi est un peu perdue puisque les joueuses doivent être séparées du public. »

Allez demander un autographe à sa joueuse préférée à la sortie du court n’est donc plus permis et, pour les journalistes, ce règlement se traduit par des conférences de presse sur Zoom alors que les tenniswomen sont installées dans la pièce d’à côté.

Des séances photo ouvertes au public

Afin de garder un semblant de proximité entre les joueuses et le public, l’organisation a dû se creuser les méninges. «Contrairement aux autres années, on a décidé d'installer le village dehors, souligne Danielle Maas. S’il fait beau ce sera très agréable, ça donnera un air de vacances. On y organisera aussi des séances photo ouvertes au public avec les joueuses».

Côté gradins, les habitués des lieux pourront remarquer qu’une des deux tribunes du court central a été rabotée. «On a fait baisser le nombre de spectateurs de 2000 à 1000. On aurait pu faire venir plus de monde mais nous avons fait le choix, pour garantir la sécurité, de garder un peu de place car le CK Sportcenter est assez étroit.» Chaque spectateur doit être muni d’un Covid-check pour entrer dans l’enceinte et le masque est obligatoire pour circuler à l’intérieur. Malgré tous ces changements, Danielle Maas espère préserver le principal : « une belle fête du tennis».

(Nicolas Grellier/ L'essentiel )