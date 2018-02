«Depuis tout petit, je rêve d'aller aux JO»

L'essentiel: Vous porterez le drapeau luxembourgeois vendredi à l'ouverture des JO. Que ressentez-vous?



Matthieu Osch: Ce sera très émouvant. C'est fabuleux de représenter notre petite nation en Corée du Sud. Gamin, je regardais cela à la télé. Là, je serai dans l'action.



Quand avez-vous débuté le ski?



En famille vers 3 ans. Et la compétition vers 8 ou 9 ans. Aller aux JO était un rêve depuis que je suis tout petit.



Quand ce rêve a-t-il pris forme?



C'est devenu un projet il y a deux ans. Je me suis alors rendu compte qu'être au Luxembourg et faire 70 à 80 jours de ski par an ne suffirait plus. Et j'ai intégré un sport-études en Autriche, à Saalfelden.



Vous êtes le premier skieur alpin luxembourgeois aux JO depuis Marc Girardelli en 1994...



Dans ma famille, tout le monde a essayé d'aller aux JO, je suis le premier à y arriver, j'en suis très content.



Vous allez vous frotter aux meilleurs mondiaux. Comment le vivez-vous?



C'est assez spécial de courir avec eux. J'en ai déjà côtoyé certains. Je ne devrai pas me laisser déstabiliser pour faire un résultat.



Quel sera votre objectif?



Je ne me fixe pas vraiment de place à atteindre. Je veux faire de bonnes manches et skier comme je sais le faire.



Que savez-vous des conditions en Corée du Sud?



C'est mon premier voyage en Asie. Il fera froid (jusqu'à -22 degrés). Les altitudes sont un peu celles des Vosges, mais c'est près de l'océan avec beaucoup d'humidité et de vent.

(Propos recueillis par Nicolas Martin/L'essentiel)