Le ski luxembourgeois en piste à Adelboden

«Glissement de terrain à Adelboden! La localité est inaccessible!» Cette information, tombée la semaine dernière, aurait pu donner des sueurs froides à la Fédération luxembourgeoise de ski (FLS). Car c'est là, en Suisse, que se déroule le championnat national de ski ce week-end. Le président de la commission Alpin de la FLS, Eric Osch, ne s'est pourtant jamais départi de sa sérénité. «Comme la Coupe du monde de ski s'y est déroulée le week-end dernier, je savais que les responsables sur place feraient tout pour que les courses puissent avoir lieu», déclare Osch avec le sourire. En effet, en très peu de temps, tout a été mis en œuvre dans l'Oberland bernois pour débloquer la situation.

Tout est donc désormais fin prêt pour accueillir les meilleurs skieurs du Grand-Duché. Parmi les participants, ils sont quelque 90 sportifs à prendre part aux courses de slalom et de slalom géant samedi et dimanche et 20 à être inscrits pour les épreuves de ski de fond. Si l'on compte le personnel soignant, les fonctionnaires et les parents, la délégation se compose d'environ 200 personnes. «Nos plus jeunes participants sont âgés de huit ans et l'aîné a un peu plus de 60 ans», souligne Eric Osch.

Matthieu Osch sous le feu des projecteurs

Dans son ensemble, le week-end annuel à Adelboden est un rassemblement familial de plusieurs générations. «Évidemment, il y a aussi un peu de concurrence au niveau national. Mais c'est toujours très sympathique de se retrouver avec des personnes qui partagent la même passion», souligne Eric Osch. Avant de s'associer pour organiser le premier championnat à Adelboden en 2000, la FLS et la Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises (Lasel) organisaient deux événements distincts. «C'est une collaboration fructueuse. Nous nous soutenons mutuellement, nous sommes beaucoup plus nombreux et nous en profitons des deux côtés», explique Eric Osch.

Selon ce dernier, cet événement bénéficierait surtout aux sportifs: «Les jeunes athlètes peuvent prendre exemple sur les grands champions. Nos meilleurs skieurs occupent davantage le devant de la scène que lors de championnats internationaux». L'un d'eux attire particulièrement l'attention. Il s'agit de Matthieu Osch, 18 ans. Ce jeune espoir a réussi les minima olympiques et il représentera le Luxembourg aux JO de Pyeongchang. C'est officiel depuis mercredi.

(Henning Jochum/L'essentiel)