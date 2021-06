À trois mois du tournoi WTA de Kockelscheuer, annulé en 2020, le voile commence à se lever. L'organisation a déjà annoncé hier la présence de la 17e mondiale, la Néerlandaise Kiki Bertens, gagnante du double à Luxembourg en 2016, et travaille sur les autres têtes d'affiche. «Cette année, c'est plus difficile d'approcher les joueuses, comme on n'a pas pu aller à Roland-Garros, ni à Wimbledon, reconnaît la directrice du tournoi Danielle Maas. Heureusement, on n'est pas un nouveau tournoi, on connaît déjà les joueuses et leurs entourages».

Pas mis en difficulté financièrement par la pandémie puisque ses partenaires ont maintenu leurs engagements, l'événement aura lieu du 11 au 19 septembre sous un format adapté aux mesures sanitaires. Il devrait y avoir du public quoi qu'il arrive dans les gradins, mais pas avec une jauge à 100%.

«On se donne encore un bon mois»

«Nous voulons rétablir le plus de normalité possible, annonce Danielle Maas. Mais on verra pour les détails de l'organisation plus tard. Comme la situation change toutes les semaines, on se donne encore un bon mois pour prendre des décisions définitives. Mais quoi qu'il arrive, on espère une belle fête du tennis». Les annonces concernant la billetterie devraient intervenir le 24 août, à deux semaines et demie de l'ouverture du tournoi.

On connaîtra alors déjà les candidates à la succession de la Lettone Jelena Ostapenko, titrée en 2019.

(L'essentiel/Tom Vergez)