Un coach incarcéré pour avoir filmé dans les douches

L'entraîneur d'une équipe luxembourgeoise de volley-ball a été placé en détention pour avoir filmé à leur insu des mineurs dans les douches et les vestiaires, a indiqué le parquet de Luxembourg, jeudi.

«Le parquet de Luxembourg a ouvert à l’encontre d’un entraîneur d’équipes sportives au Luxembourg une information judiciaire du chef d’atteintes à la vie privée et d’avoir, notamment, fabriqué, détenu, diffusé, enregistré ou consulté des images ou vidéos principalement à caractère pédopornographique», précise l'autorité judiciaire.

L'homme était encore en poste

Après avoir filmé et enregistré «à l’aide d’un équipement-enregistreur caché», l'homme aurait ensuite diffusé les contenus «à des tiers». Des faits qui se sont produits «il y a quelques années», précise simplement le parquet. Du matériel informatique a été saisi par la police, et le suspect a été arrêté et interrogé mercredi. Depuis, il dort en prison.

L'enquête devra déterminer l'ampleur de l'affaire. Le parquet précise que la personne était toujours à la tête d'une équipe de volley-ball au moment de son arrestation.

