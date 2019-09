Kerber et Mertens arrivent, Golovin espère

Elle était encore dans le top 5 mondial cet été et n°2 en janvier: l'Allemande Angelique Kerber qui a remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem (Open Australie et US Open 2016, Wimbledon 2018) sera l'une des têtes d'affiche du prochain BGL BNP Paribas Luxembourg Open (12-20 octobre), ont annoncé ce mercredi les organisateurs en dévoilant le tableau 2019.

Le vendredi 18 octobre dès 16 h 30, un événement Teqball, ce sport qui mélange football et tennis de table, est prévu à Kockelscheuer dans le cadre du BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019. L'ancienne gloire du tennis français Henri Leconte et l'acteur allemand Oliver Pocher participeront. Le tout pour la bonne cause: celle du Plooschter Project (projet pansement) qui sensibilise sur les dons de moelle osseuse.

Finaliste à Indian Wells et Eastbourne cette saison, l'Allemande, désormais 15e mondiale, participera pour la 5e fois au tournoi de Kockelscheuer, où elle croisera notamment la tenante du titre, sa compatriote Julia Görges. «Nous sommes très satisfaits. Avoir Kerber était l'une de nos priorités», a insisté Danielle Mass, la directrice du tournoi. Avec des habituées et des stars des pays frontaliers, Kockelscheuer joue la proximité.

Minella attendue, Golovin postule

Outre deux meilleures allemandes, le Luxembourg accueillera la Belge qui monte, Elise Mertens (24e), quart de finaliste de l'US Open. Et les voisins français ne seront pas oubliés avec Alizé Cornet (57e) ou encore la native de Libramont Fiona Ferro. et peut être le grand retour de Tatiana Golovin dix ans après avoir stoppé sa carrière. Elle a ainsi «demandé une wild-card pour les qualifications», a confirmé la directrice du tournoi.

La championne olympique Monica Puig, l'Allemande Andrea Petkovic, présente pour la 11e fois, l'Italienne Camila Giorgi ou l'Américaine Danielle Collins s'invitent aussi dans un tableau qui réunira 23 des 82 meilleures joueuses mondiales actuelles dont trois du top 25.

Si l'invitation des organisateurs est promise à Mandy Minella, actuellement la luxembourgeoise la mieux classée (154e), deux joueuses du top 20 pourraient encore venir s'agréger au tableau. La Canadienne Eugenie Bouchard (152e) devra elle passer au mieux par les qualifications pour disputer le tournoi luxembourgeois.

(nm/L'essentiel)