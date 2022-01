Le Luxembourg va jouer trois fois en 48h!

La tâche aurait pu être plus simple. Partie pour trois matches en 48 heures aux îles Féroé, l'équipe du Luxembourg a dû dans ses derniers jours de préparation encaisser les tests Covid positifs de Lé Biel, Julien Kohn et Ben Weyer. Trois coups durs, avant une des rencontres qualificatives pour le Mondial 2023 où la profondeur de banc sera capitale. Alors que la sélection était réunie depuis le début de l'année, chaque forfait a poussé à changer les plans pour ces rencontres face aux Féroé (vendredi, 20h30), la Lettonie (samedi, 18h) et l'Italie (dimanche, 16h30).

«On avait un plan B, mais il est tombé à l'eau et le plan C aussi, enrage le sélectionneur Nikola Malesevic. À chaque fois, on a dû s'adapter et faire des changements. Julien a été testé positif la veille du départ donc on n'a pas pu travailler sans lui».

«On verra qui peut enchaîner et qui doit se reposer»

Même si l'Italie et la Lettonie du géant du PSG Dainis Kristopans (2,15 m) sont favorites pour les deux premières places qualificatives, le Luxembourg espère tirer son épingle du jeu. Mais l'enchaînement des trois matches reste une inconnue. «C'est un point auquel on a beaucoup réfléchi, souligne Malesevic. Pour l'instant, on est frais, mais au bout du deuxième ou troisième match on verra qui peut enchaîner et qui doit se reposer».

D'autant qu'il faudra garder un peu d'énergie pour la double confrontation face à la Belgique, en éliminatoires de l'Euro cette fois, jeudi (19h30 à La Coque) et samedi (20h15 à Hasselt) prochains.

(L'essentiel/Tom Vergez)