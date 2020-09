Philippe Gilbert participera au Tour de Luxembourg

Le Skoda-tour de Luxembourg enregistre la participation de dernière minute d'une grosse pointure. Après sa chute au Tour de France, qui l'a contraint à l'abandon, Philippe Gilbert a en effet décidé de reprendre la compétition au Skoda-tour de Luxembourg. L’ex-champion du monde s’était fracturé la rotule sur la première étape de la Grande Boucle.

«Finalement, cette fracture de la rotule gauche était une réouverture de la fracture de 2018. C'est une fracture non consolidée qui n'était déjà plus si douloureuse quelques jours plus tard, détaille le champion du monde 2012. C'est pourquoi j'ai pu reprendre l'entraînement assez tôt». La première était déjà intervenue sur le Tour, en 2018, quand il avait basculé par-dessus un parapet lors d'une chute spectaculaire.

Lors de sa dernière participation au Skoda-tour de Luxembourg en 2016, le Wallon de 38 ans avait gagné deux étapes, le classement par points et fini deuxième au classement général. Ses meilleurs résultats cette saison sont une 2e place lors de la dernière étape du Tour de Wallonie, une 8e place au Omloop Het Nieuwsblad et une 9e place à Milan-San Remo, le seul monument qui manque encore à son palmarès. Au Grand-Duché, il sera entre autres accompagné par Tim Wellens et John Degenkolb.

(L'essentiel)