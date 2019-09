Dudelange crée la sensation à Nicosie

Le F91 a réalisé un fantastique exploit, ce jeudi soir à Nicosie, à l'occasion de son premier match de la phase de poules en Ligue Europa. Pas complexés pour un sou, les Dudelangeois ont attaqué la partie tambour battant, rivalisant dans le jeu avec l'Apoel Nicosie. Après une grosse occasion vendangée, les partenaires de Joubert ouvraient le score grâce à Danel Sinani, idéalement lancé en profondeur par Antoine Bernier (0-1, 35e).

Les réactions



Antoine Bernier: «Pendant le match on sentait qu'on pouvait faire quelque chose et marquer à tout moment. On est très contents. C'est vraiment fantastique ce qu'il s'est passé. Mais ils faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler».



Tom Schnell: «Nous savions que nous étions capables de marquer des buts même à l'extérieur. En attaque, nous avons fait un super match ce soir. Lorsque le score était de 3-2 pour Nicosie, nous avons su garder le moral, c'est ce qui nous a permis de rester dans le match».



Jonathan Joubert: «On ne pouvait pas rêver mieux. À 0-2, on se croit à l'abri, mais dans ce genre de rencontre, tout peut basculer très vite. Le prochain match face à Qarabag sera primordial. Si on gagne, on pourra aborder le FC Séville très sereinement».





Au retour des vestiaires, la partie s'emballait. Antoine Bernier héritait d'un ballon mal ressorti par la défense chypriote pour ajuster le gardien d'une frappe à ras du poteau (0-2, 51e). Les supporters du F91 qui avaient fait le déplacement commençaient à y croire.

Une victoire historique

Patatras, en l'espace de quatre minutes, le match basculait complètement. Pavlovic, De Vincenti sur penalty et de nouveau Pavlovic permettaient aux Chypriotes de repasser en tête au tableau d'affichage (3-2, 58e). Mais les Dudelangeois refusaient de baisser les bras. Dominik Stolz égalisait sur une passe de Mohamed Bouchouari (3-3, 72e), dans un scénario complètement fou.

Intenable, Danel Sinani s'en allait pour sa part inscrire un doublé (3-4, 82e) au terme d'un solo à la limite de la surface de réparation. L'attaquant international luxembourgeois offrait une victoire historique au F91, la première d'un club du Grand-Duché en phase de poules d'une coupe d'Europe. Un exploit que le Premier ministre Xavier Bettel a immédiatement salué sur Twitter.

(pp/L'essentiel)