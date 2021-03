Il brille pour ses derniers mois au Luxembourg

À tout juste 21 ans, il est le meilleur buteur d'AXA League avec plus de sept buts inscrits par match. Encore décisif dans les derniers instants samedi dernier pour offrir le nul à Berchem face à Käerjeng (29-29), Ariel Pietrasik est l'un des joueurs les plus en vue dans ce qui devrait être sa dernière saison au Luxembourg.

L'arrière gauche de 2,01 m tâte le terrain et fait des essais dans des clubs pros en Allemagne, dont il rêve depuis longtemps. «Quand j'étais plus jeune, je jouais avec des enfants qui voyaient le handball comme un hobby, mais ça n'a jamais été mon cas, tranche Pietrasik. J'ai toujours voulu être pro et, à 21 ans, c'est le bon moment».

«Je me sens polonais»

Avant de faire le grand bond, le natif de Luxembourg veut bien finir le travail, dans une équipe de Berchem où il a pris du poids cette saison, en étant plus souvent à la conclusion des attaques. «J'aime avoir des responsabilités, être celui qui gère les situations difficiles», assume-t-il.

Les neuf matches d'AXA League restants jusqu'à la fin de la saison risquent toutefois d'être les derniers au Grand-Duché pour celui qui possède la nationalité polonaise et a joué dans les sélections de jeunes de son pays d'origine. «Je me sens polonais, on parle polonais à la maison, reconnaît Pietrasik. Donc si j'ai ma chance pour jouer avec la Pologne, je la prendrai».

(Tom Vergez/L'essentiel)