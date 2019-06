Christophe Laporte, grosse chute dans le final

Déjà vainqueur du prologue mercredi, Christophe Laporte a récidivé jeudi. Le coureur français de l'équipe Cofidis a remporté le sprint à Bascharage, au terme d'une étape de 191 km, devant son compatriote Justin Jules (Wallonie-Bruxelles) et le Roumain Michel Eduard Grosu (Delko).

1e étape



1. Christophe Laporte

2. Justin Jules

3. Michel Eduard Grosu

4. Adrien Petit

5. Kenneth Van Rooy à 0"

L'arrivée était houleuse. Une chute spectaculaire est en effet survenue au moment du passage sur la ligne d'arrivée, Justin Jules se retrouvant à terre. Le deuxième de l'étape a été transporté à l'hôpital. Christophe Laporte a été convoqué par le jury des commissaires, mais la victoire a finalement été confirmée quelques instants plus tard. «C'était très sinueux, il a essayé de passer entre moi et les barrières, mais il n'y avait pas la place», s'est défendu Laporte, dans des propos rapportés par le quotidien L'Équipe.

Le coureur de 26 ans conserve bien entendu sa tunique jaune de leader. L'étape de vendredi mènera le peloton à Rosport. Cela s'annonce plus compliqué pour Christophe Laporte, du fait du parcours relativement escarpé. Des cotes seront à gravir dans les trente derniers kilomètres.

Big crash on the finish line for Justin Jules. @CyclingTeamWB@LAPORTEChristop seems to cross the line in first position#skodatour19@TeamCOFIDIS pic.twitter.com/3wh8gDd4xo