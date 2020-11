L'exploit du Luxembourg, qui gagne en Slovaquie

Le Luxembourg a disputé un match sensationnel contre la Slovaquie, samedi à Bratislava, claquant des paniers à tous les moments-clés de la rencontre et s'imposant au final 77-73, en tournoi de pré-qualification pour le championnat du monde 2023.

D'entrée, le Luxembourg est passé devant, menant rapidement 6-0 et remportant le premier quart-temps 15-16. Dans les cinq premières minutes du deuxième quart-temps, la défense luxembourgeoise frustre l'attaque slovaque, qui ne parvient à grappiller que six petits points. Dans le même temps, les joueurs grand-ducaux ont aussi du mal a régler la mire. À la pause, le Luxembourg était en tête d'un point.

Énormes à trois points

Et les joueurs sont sortis du vestiaire remontés comme jamais, réussissant quatre tirs de suite à trois points, dont un énorme shoot de Gutenkauf. De quoi se créer un matelas de sept points pour des Luxembourgeois qui finissent à 11/28 à trois points (39,3%). Mais l'avance a vite fondu et la Slovaquie est passée devant d'un petit point avant d'aborder le dernier quart. Le Luxembourg a continué à jouer à un très haut niveau pendant la dernière période, réussissant encore plusieurs trois points pour s'assurer cette victoire superbe.

Avec 32 points et 8 rebonds, Clancy Rugg a été un des principaux artisans de ce succès. Les 17 points de Thomas Grün, qui a claqué trois tirs à 3 points et les 13 points d'Alex Laurent ont aussi permis cet exploit. Après ce succès, le Luxembourg pointe toujours en quatrième et dernière place de son groupe, avec une victoire et trois défaite, derrière l'Islande, la Slovaqiue et le Kosovo.

(L'essentiel)