Trois joueurs de futsal longuement suspendus

Suite aux débordements dimanche dernier lors de la finale des play-offs de Futsal entre le FC Differdange 03 et le RFCU, dimanche à Oberkorn, des sanctions sont tombées contre le FC Diffedange, rapporte futsalweb.lu.

Ainsi, les trois joueurs differdangeois ayant écopé d'un carton rouge devront payer une amende et sont suspendus pour plusieurs journées: 150 euros et 14 journées pour Daniel Oliveira Garrido, 100 euros et 10 journées pour Filipe Manuel Da Rocha Cardoso (alias Xot) et 50 euros et 6 journées pour Joao Cristiano Guedes Pereira.

Le club va faire appel

En outre, le club devra s'acquitter d'amendes pour comportement antisportif, jet d'objet, infraction aux statuts et règlements, et empêchement du déroulement normal du jeu, pour un total de 2 029 euros. De plus, le club sera suspendu de la section Fustal jusqu'au 31 août prochain. Enfin, le RFCU remporte cette rencontre par forfait sur le score de 3-0. La section Futsal du FC Differdange va faire appel de cette dernière sanction.

Pour rappel, suite aux débordements, la Fédération luxembourgeoise a décidé lundi dernier de mettre fin au championnat futsal 2018/2019. Cette décision a été vivement contestée par Karine Reuter, la présidente du RFCU.

(L'essentiel)