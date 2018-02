Un contrat d'un an et demi pour Philipps à Varsovie

Comme nous vous le révélions ce matin, le Legia Varsovie fait le forcing pour Chris Philipps (23 ans). Les dirigeants du club polonais ont transmis une offre de contrat d'un an et demi, plus une autre en option, au milieu de terrain du FC Metz. La proposition est en ce moment même étudiée avec grand intérêt par l'international luxembourgeois, son père et ses conseillers Robby Langers et Didier Philippe.

Le mercato en Pologne venant juste d'ouvrir, Chris Philipps a jusqu'au 28 février pour se décider, mais les deux parties souhaiteraient finaliser le dossier le plus rapidement possible. Il pourrait rejoindre l'équipe, actuellement, en stage, très rapidement.

Chris Philipps a été formé au FC Metz et a disputé 31 matchs de Ligue 1, 5 de Ligue 2, 2 de Coupe de France et 5 de Coupe de la Ligue avec le club mosellan, mais il n'a jamais réussi à devenir un vrai pilier de l'équipe. Sur la touche depuis l'arrivée de Frédéric Hantz à Metz en fin d'année 2017, l'international luxembourgeois espère retrouver du temps de jeu et découvrir la Coupe d'Europe au Legia Varsovie, champion de Pologne en titre.



(Philippe Di Filippo/L'essentiel)