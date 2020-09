Pogacar, encore plus précoce que Faber

La victoire au Tour de France 2020 de Tadeij Pogacar nous a fait replonger dans les livres des records. En remportant, ce dimanche 20 septembre, la Grande Boucle, lors sa toute première participation, le très jeune coureur slovène a dû rappeler des très lointains souvenirs aux amateurs de cyclisme au Grand-Duché.

Tadeij Pogacar fête en effet, ce lundi, ses 22 ans et il a donc remporté le Tour à 21 ans et 364 jours. Au classement des victoires précoces, il repousse ainsi le Luxembourgeois François Faber sur la 3e marche du podium. Ce dernier s'était imposé en 1909 à 22 ans et 187 jours après avoir terminé deuxième de l'édition précédente.

Après le succès du Colombien Egan Bernal en 2019 à 22 ans et 187 jours, la jeunesse reprend visiblement le pouvoir sur le Tour de France et rappelle étrangement les premiers succès du siècle dernier lorsque le Français Henri Cornet s'était imposé à 19 ans et 352 jours (1904), de même que son compatriote Octave Lapize à 22 ans et 280 jours (1910).

(fl/L'essentiel )