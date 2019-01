Raphaël Stacchiotti proche de signer pro à Stuttgart

En marge d'un Euro Meet «avec des hauts et des bas» où il a notamment fini 5e du 200 m quatre nages (2'03"90) et 4e du 100 m dos (57"44), le Luxembourgeois Raphaël Stacchiotti a révélé qu'il participerait, la semaine prochaine, à une compétition avec une équipe allemande qu'il devrait bientôt rejoindre. «Je pourrai en dire plus la semaine prochaine. Mais je devrais signer un contrat pro. Je ferai sans doute partie de l'équipe de Stuttgart pour l'International Swimming League (ISL)».

Cette nouvelle ligue professionnelle doit opposer en 2019 douze équipes. Six en Europe (Energy Standard, Stuttgart, Rome, Marseille, Budapest, Londres) et six aux États-Unis (Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Austin, Washington, Phoenix). Après une saison régulière, les quatre meilleurs côté européen et américain disputeraient des demi-finales et la finale à Las Vegas (17-22 décembre). Si de nombreux détails restent à éclaircir, le prize money minimum serait de 5,3 millions de dollars, soit le double des séries de la Coupe du monde.

«Rénover le monde de la natation»

La mise en place de l'ISL fait l'objet de tensions avec la Fédération internationale de natation (FINA) qui avait,dans un premier temps, menacé de sanctionner les nageurs participants. Elle a toutefois fait marche arrière alors que des stars comme Katinka Hosszu et le Team Energy Standard avaient fait part de leur désir de participer. La Fédération internationale a aussi fait planer le doute sur la validation d'éventuels records dans le cadre de cette ligue.

«L'ISL va dans la bonne direction pour rénover le monde de la natation, la médiatiser davantage et la rendre plus attractive», estime Raphaël Stacchiotti. Il tentera ces prochains mois de valider son billet pour les JO de Tokyo. Ce serait ses quatrièmes après Pékin (2008) Londres (2012) et Rio (2016).

(Nicolas Martin/L'essentiel)