Diseviscourt tente une nouvelle course en Autriche

Ralph Diseviscourt n’en a jamais assez. Le cycliste, spécialiste des épreuves ultimes et qui vient de battre un record du monde en parcourant 915,39 km en 24 heures, va tenter à partir de mardi la Race Around Austria. Il s’agit d’une course de 2 200km, dont le tracé correspond à peu près aux frontières de l’Autriche. Le relief du pays fait que les athlètes devront affronter environ 30 000 mètres de dénivelé positif.

Le départ sera donné de Sankt-Georgen, dans le land autrichien de Salzbourg, à la frontière allemande. Les coureurs partent chacun à un horaire différent, comme pour un contre-la-montre individuel. Ralph Diseviscourt, dit Dizzy, s’élancera mardi à 20h34.

Le coureur de 44 ans avant déjà participé à l’épreuve en 2017, prenant la 2e place finale. Il avait alors mis quatre jours et cinq heures à parcourir la distance, soit neuf heures de plus que le vainqueur Markus Hager. Son objectif sera probablement de remporter cette course, considérée comme la plus difficile du genre en Europe.

Le parcours suit les frontières de l'Autriche. Source: RAA.

(jg/L'essentiel)