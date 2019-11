Qui seront les sportifs de l'année 2019?

Qui succédera le 5 décembre prochain à Mondorf-les-Bains à Bob Jungels, Christine Majerus ou encore au F91 Dudelange distingués l'an passé ? Pourquoi pas le même trio ? Ils figurent en tout cas parmi la liste des prétendants dévoilée lundi soir par Sportpress.lu, l'association de la presse sportive luxembourgeoise.

Trophée du meilleur sportif



Bertemes Bob, athlétisme

Gerson Lars, football

Giannotte Flavio,escrime

Jungels Bob, cyclisme

Martins Christopher,football

Nunes Dos Santos Claudio,judo

Pereira Dylan, sport auto

Rychlicki Kamil,volleyball

Seywert Gilles, tir à l’arc

Sinani Danel,football

Stacchiotti Raphaël, natation

Wagner Nicolas, équitation

Zachäus Stefan, triathlon



Trophée de la Meilleure Sportive



Bettendorf Charlotte, équitation

De Nutte Sarah, tennis de table

Fautsch Lis, escrime

Majerus Christine, cyclisme

Meynadier Magaly, basketball

Meynen Julie, natation

Ni Xia Lian, tennis de table

Warling Jenny, karaté

Welter Tina, handball



Challenge de la Meilleure Equipe



Football, Equipe nationale hommes

Football, F91 Dudelange hommes

Handball, Equipe nationale hommes

Tennis, Equipe Fed Cup dames

Tennis de table, Equipe nationale dames



Prix d’Entraîneur de l’Année



Basic Kresimir, basketball

Danielsson Tommy, tennis de table

Gulbicki André, handball

Holtz Luc, football

Lorang Dan, triathlon/cyclisme

Mais la bataille s'annonce rude côté masculin avec outre Jungels, le lanceur de poids Bob Bertemes auteur de plusieurs jets de classe mondiale cette année dont un à 22,22 m, ou encore du nageur Raphaël Stacchiotti, qualifié pour les JO 2020. Sans oublier le volleyeur Kamil Rychlicki recruté par le club de Civitanova, champion d'Europe et également Danel Sinani, brillant avec Dudelange en Ligue Europa de football. Entre autres...

Et que dire de la lutte chez les dames entre Jenny Warling, championne d'Europe de karaté, la pongiste Ni Xia Lian médaillée de bronze aux Jeux européens et qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Sans oublier Christine Majerus, qui détient le trophée depuis quatre ans. Victorieuse d'une course à étapes du World Tour, elle s'est classée 9e mondiale à l'issue de la saison. Et elles ne seront pas seules!

Côté équipes, le F91 Dudelange, à nouveau qualifié pour les pôles de la Ligue Europa pourra notamment rêver d'un nouveau trophée.

Enfin certains trophées sont déjà attribués. Les jeunes espoirs récompensés seront le footballeur de Mayence Alessio Curci et la triathlète Eva Daniels, le F91 Dudelange sera récompensé par le prix du fair-play pour son soutien aux clubs de Kaerjeng et Pétange touchés par la tornade.

L'association ELA Luxembourg qui lutte contre les leucodystrophies aura le prix sport et handicap et un prix d'honneur sera décerné à titre posthume au Grand-Duc Jean, décédé en avril dernier.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)