Jakob Fuglsang lié au sulfureux Dr. Ferrari?

L'affaire lancée par le journal Politiken fait grand bruit depuis dimanche soir. Et pour cause, elle fait planer des soupçons de dopage sur l'un des meilleurs coureurs du monde, le Danois Jakob Fuglsang, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège du Critérium du Dauphiné et numéro 3 du classement UCI à l'issue de la saison 2019. Un coureur bien connu au Luxembourg où l'ancien coéquipier des frères Schleck a longtemps vécu jusqu'à son départ pour Monaco en 2016.

Selon Politiken ainsi que d'autres médias danois et norvégiens, le coureur de l'équipe Astana, âgé de 34 ans, est soupçonné d'avoir eu des liens avec le sulfureux médecin italien Michele Ferrari, impliqué dans des affaires de dopage. Or, ce dernier a été banni à vie pour avoir aidé Lance Armstrong à se doper et il est interdit aux cyclistes d'avoir des contacts avec lui. Michele Ferrari a aussi travaillé avec l'actuel directeur sportif d'Astana Alexandre Vinokourov, suspendu deux ans en 2007 pour dopage sanguin.

Rencontres à Monaco?

Ces médias citent un rapport secret de 24 pages du CADF (Cycling Anti-Doping Foundation) qui révélerait qu'« un renseignement indique que le coureur d'Astana Jakob Fuglsang fait partie de l'entreprise de dopage de Michele Ferrari, et que son équipier Alexey Lutsenko était présent lors d'au moins une rencontre entre eux à Nice/Monaco ». Le médecin aurait aussi été invité par Astana sur le Tour de Catalogne, en mars 2019.

Fuglsang a signé en 2019 sa meilleure saison. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège, la Ruta del Sol et le Dauphiné, une étape du Tour d'Espagne et s'est invité sur le podium d'autres courses majeures, les Strade Bianche, l'Amstel Gold Race mais aussi la Flèche Wallonne.

(Nicolas Martin/L'essentiel)