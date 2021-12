Le teqball se fait une place au Luxembourg

Un mélange entre football et tennis de table, sur une table bombée: voici le teqball, nouvelle pratique dont le championnat du monde a lieu cette semaine en Pologne avec deux Luxembourgeois en lice. Achille Wozniak-Lemarié et Alex Nunes représentent le Grand-Duché en simple et en double à partir d'aujourd'hui.

Le teqball s'adresse plutôt à des joueurs ayant une formation de footballeur et une bonne maîtrise technique, mais pas seulement. «Les appuis sont différents de ceux du foot, plus proches du tennis de table, note Achille Wozniak-Lemarié, joueur et salarié de la jeune fédération luxembourgeoise. Ça demande de la souplesse et de la taille. Les meilleurs mondiaux sont tous autour de 1,85 ou 1,90 m». Sur le principe du tennis-ballon, les joueurs se renvoient le cuir, avec un nombre de touches de balle limité.

Pour grandir au Luxembourg, la fédération met en place des opérations de découverte dans des lycées et rentre en contact avec des clubs de foot. «On veut aussi faire des événements de promotion en ville, détaille Achille Wozniak-Lemarié. On ramènera une table et plein de joueurs pourront découvrir le sport».

(L'essentiel/ Tom Vergez)