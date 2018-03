Le Tornado tombe au bout du suspense

Le rêve s'est envolé pour le Tornado. Le club luxembourgeois a échoué samedi à se qualifier pour la première fois pour les quarts de finale des play-offs de D3 française. Au bout du suspense...En confiance après leur succès (3-6) deux semaines plus tôt à Tours lors du match aller, les hommes de Petr Fical n'ont pas pu valider leur billet samedi sur la glace de Kockelscheuer. Après un match d'une grande intensité, ils ont dû s'incliner en prolongation (3-7).

Devant plus de 300 spectateurs, la formation luxembourgeoise a tenu le choc en début de partie. Patient, le Tornado a été le premier à trouver l'ouverture par Colm Cannon sur une mise en jeu (1-0, 19e). Tout semblait bien parti pour les coéquipiers de Gilles Mangen mais profitant d'une série d'infériorités numériques côté luxembourgeois, Tours renversait la partie en frappant trois fois coup sur coup par Levêque (1-1, 23e) puis Bardet à deux reprises (1-2, 24e, 1-3, 25e). Les Remparts n'étaient plus très loin de créer l'exploit. Steven Minden venait toutefois rassurer un peu le public de Kockelscheuer en réduisant la marque (2-3, 34e).

Suspense jusqu'au bout

Mais dans une partie stressante et débridée, Boisse redonnait deux buts d'avance aux Tourangeaux (2-4, 36e). Puis la formation française prenait le large sur un but d'Auffret (2-5, 38e). Dans la dernière période, les Luxembourgeois, sous pression, serraient les rangs. Et après plusieurs occasions manquées côté grand-ducal, Teemu Hinkula permettait à son équipe de faire un pas vers la qualification (3-5, 52e).Mais décidément, à nouveau, le Tornado ne parvenait pas à tenir ce score ce score et à cinq minutes de la fin, Bardet signait un triplé (3-6, 55e) et mettait les deux équipes à égalité parfaite sur l'ensemble des deux matches

Il fallait en passer par la prolongation. Cinq minutes à trois contre trois. Mais alors que les Luxembourgeois semblaient l'avoir prise par le bon bout, Boisse les crucifiait à 2'45" de la fin. Pour une place en demies, Tours affrontera Caen ou Nantes, qui disputeront ce dimanche leur match retour des huitièmes. À l'aller Nantes l'avait emporté (2-3).

Réaction de Rony Scheier:

(Nicolas Martin/L'essentiel)