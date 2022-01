Jempy Drucker met un terme à sa carrière

La nouvelle était devenue inéluctable et elle est tombée : Jempy Drucker prend sa retraite. Le coureur luxembourgeois de 35 ans a officialisé la nouvelle par un message posté sur Twitter. Après la fin de son année chez Cofidis, le natif de Sandweiler n'a pas retrouvé d'équipe cet hiver pour la saison 2022. «J'aurais aimé finir d'une autre façon, avec une bonne saison et une vraie dernière course», écrit-il.

a very nice and beautiful chapter in my life comes to an end,but i am also looking forward to the next one.this is the last page.goodbye and thanks everybody for the ride…see you around pic.twitter.com/yqlt3eaX5R