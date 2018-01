L'Euro Meet grandit encore pour sa 20e édition

Qu'il semble loin le temps où les Luxembourgeois trustaient les podiums de l'Euro Meet. Même si la reine Katinka Hosszu a fait faux bond, des champions olympiques (Adam Peaty, Sarah Sjöström) et du monde (Marco Koch...) seront de vendredi à dimanche à La Coque.

Le programme



L'Euro Meet se déroule tout le week-end à La Coque, au Kirchberg. Le programme complet de l'événement est sur L'Euro Meet se déroule tout le week-end à La Coque, au Kirchberg. Le programme complet de l'événement est sur son site Internet . Les entrées sont à 5 euros pour les qualifications, 10 euros pour les finales. Gratuit pour les moins de 12 ans, tarif réduit à 4 euros et 8 euros pour les étudiants.

«Avant, nous avions une vedette par-ci par-là. Désormais, c'est bien plus dense», insiste Christiane Meynen, vice-présidente de la Fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage (FLNS), ravie de la mondialisation du meeting. «En sprint, six des seize hommes les plus rapides du monde seront là», ajoute Marco Stacchiotti, président de la FLNS. Et cela sans augmenter le prize-money (supérieur à 20 000 euros) et les primes de 300 euros de victoire et de record du meeting. «L'organisation séduit et notre réseau s'est développé», insiste Christiane Meynen. Les bons nageurs en appellent d'autres.

Les Luxembourgeois peinent à se glisser dans les dix meilleurs temps d'engagement, hormis Raphaël Stacchiotti, 4e sur 200 m quatre nages. «Le niveau progresse, Laurent Carnol et Julie Meynen sont absents. Les Luxembourgeois ont du pain sur la planche pour jouer dans la cour des grands», juge le nageur ettelbruckois. Pour grandir encore, l'Euro Meet rêve d'un record d'Europe voire du monde même s'il lui coûterait «cher» (respectivement 2 000 et 3 000 euros). En décembre, le jeune Russe Kliment Kolesinov a battu celui du 100 m dos en petit bassin. Il sera à La Coque.

(Nicolas Martin/L'essentiel)