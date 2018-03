L'Amicale signe un doublé en Coupe

Moins d'une semaine après leur duel épique en Total League remporté après prolongation par les Ettelbruckois (107-102), l'Amicale et Etzella avaient rendez-vous ce samedi soir à La Coque pour la finale de la Coupe. Le tenant du titre steinselois, dont l'entraîneur Ken Diederich a annoncé vendredi son départ en fin de saison, était ainsi défié par l'actuel leader du championnat.

Amicale-Etzella: la même affiche que chez les dames juste avant, mais dans une salle plus garnie avec 3 400 spectateurs. Forcément stressées par l'enjeu, les deux meilleures équipes jusqu'ici cette saison, au coude à coude en championnat, se sont livrées un duel intense, à défaut d'afficher toujours une grande précision technique. À la mi-temps, Steinsel et Ettelbruck enregistraient ainsi respectivement un taux de réussite aux tirs de 31% (13/41) contre 32% (12/37).

L'expérience de l'Amicale

En début de partie, les hommes de Kresimir Basic, invaincus depuis le 11 novembre soit quinze matches toutes compétitions confondues, se montraient les plus entreprenants. Dans le sillage notamment de Derrick Barden et Billy McNutt, impérial au rebond, ils prenaient vite cinq points d'avance (8-13, 10-15) mais un Picard étincelant remettait l'Amicale sur les rails dans le deuxième quart-temps (19-19, 13e). Les défenses étaient à l'œuvre, la crispation aussi et Etzella rentrait aux vestiaires avec un petit point d'avance (32-33).

Dans le troisième quart-temps, sur trois paniers à trois points réussis par Pitt Koster, Bob Melcher et Billy McDaniel, Steinsel se montrait moins maladroit et créait un écart de huit points (52-43, 28e).

L'Amicale, faisant parler son expérience face à des Nordistes en panne d'efficacité à longue distance, entamait le dernier quart avec un avantage de six points (52-46). Incapables de tuer un match qu'ils semblaient pourtant maîtriser en Total League, les hommes de Ken Diederich, plus agressifs, n'ont pas commis la même erreur, creusant l'écart dans le sillage de Bob Melcher (21 points) McDaniel et Coleman (67-54, 37e) et étouffant tout espoir de révolte côté ettelbruckois. Ne leur restait plus qu'à soulever le trophée.

(L'essentiel)