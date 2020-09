Tom Vodanovich, la nouvelle arme du Telstar Hesperange

C'est une belle prise qu'a faite le Telstar Hesperange, promu en Total League. Tom Vodanovich, Néo-Zélandais de 26 ans et 2,01m, MVP de la dernière édition du championnat de son pays natal (22,4 points, 10 rebonds par match) est arrivé il y a deux semaines et se sent déjà prêt à porter son équipe.

«Je peux apporter l'expérience que j'ai acquise en jouant dans différents pays, explique celui qui est passé par l'Australie et le championnat universitaire américain. Je veux montrer l'exemple, et j'espère que les autres joueurs me suivront». Alors que les championnats australien et néo-zélandais ne reprendront pas avant janvier, l'intérieur souhaitait trouver un défi en Europe «dans un pays où les gens parlent bien l'anglais». Il a trouvé son bonheur au Luxembourg, où il a choisi Hesperange parmi les propositions de son agent.

Il compte ainsi se rapprocher des Tall blacks, l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande où il n'a jusqu'ici joué qu'un match, mais demeure membre du groupe élargi. «Jouer pendant que les autres ne font que s'entraîner peut m'aider à revenir dans l'équipe pour les qualifications olympiques en 2021, espère-t-il. Je ne crois pas que le fait de jouer au Luxembourg sera un obstacle». Pour ce qui devrait être sa seule saison au Grand-Duché avant de rentrer en Océanie, Vodanovich s'est fixé des objectifs élevés, et compte bien marquer les esprits.

(Tom Vergez/L'essentiel)