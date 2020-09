Le Progrès prêt à tenir bon face à Willem II

À la veille d'affronter le Progrès, l'entraîneur de Willem II a tenté de se faire tout petit. «Beaucoup de gens pensent que nous sommes favoris, estime Adrie Koster. Mais Niederkorn a plus d'expérience que nous. Ils ont déjà fait ça, alors que c'est nouveau pour beaucoup de nos joueurs». Effectivement, le club néerlandais n'a plus été européen depuis 2005, mais côté luxembourgeois, on n'est pas dupe.

«Je ne suis pas sûr que ce soit important, balaye Roland Vrabec, l'entraîneur du Progrès. Willem II est une équipe de grande qualité et nous ne sommes qu'un outsider». Les joueurs de Niederkorn se préparent à être dominés, ce mercredi soir à Differdange, même si leurs adversaires n'ont pas vraiment de références récentes. Le club néerlandais n'a joué qu'un match cette saison, perdu contre Heerenveen samedi (2-0), durant lequel il a souffert en contre. C'est précisément sur ces phases de jeu que le Progrès devra être tranchant pour espérer une qualification pour le 3e tour préliminaire, et une possible nouvelle confrontation avec les Glasgow Rangers.

«On va devoir rester compacts, ne pas leur laisser d'espaces, prévoit Christian Silaj, milieu de terrain du Progrès. Tant que le score sera à 0-0, on aura nos chances». Sans Tom Laterza, Lamine Ba et Ben Vogel, blessés, les hommes de Roland Vrabec devront s'arc-bouter sur leur but, face à une adversité bien plus relevée que les Monténégrins de Zeta, balayés au tour précédent (3-0). Sur un seul match, cela pourrait rendre l'exploit possible.

(L'essentiel/Tom Vergez)