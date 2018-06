Le Luxembourg espère faire vaciller le Portugal

En arrivant jeudi sur le parquet de La Coque, les hommes de Ken Diederich auront sans doute dans un coin de la tête ce soir de novembre 2017, où en ouverture des préqualifications de l'Euro 2021, ils avaient fait vaciller le Portugal chez lui. En tête 24-47 à la pause, ils avaient fini par céder en prolongation (91-85).

Une défaite face à Chypre (53-67 en février) plus tard, et les coéquipiers de Thomas Grün vont retrouver les Portugais demain. «Ce sera une belle affiche au Luxembourg. Nous avons fait une bonne préparation avec une victoire (97-93 ap) face à l'Irlande. Ce sera difficile car les Portugais ont douze pros et peuvent se qualifier en cas de succès», insistait Ken Diederich.

«Il nous faut plus de pros»

Présent lors de la préparation, l'espoir Lou Demuth (18 ans), grand gabarit de 2,13 m qui évolue à Séville, n'a pas été conservé. «Il a fait beaucoup de progrès mais n'était pas encore prêt à jouer notre style. Pour le moment, pour avoir une chance on doit jouer vite. Mais il s'adapte et on est heureux de l'avoir pour le futur», a expliqué Diederich.

Le Luxembourg pourra compter sur ses pros Alex Laurent dont la prolongation à Den Helder (Pays-Bas) est attendue et Thomas Grün (Trèves). D'autres comme Ben Kovac ou Oliver Vujakovic devraient allier à l'avenir études et basket à l'étranger. «C'est comme pour l'équipe nationale de football. Pour gagner, il nous faut plus de pros», conclut Diederich.

(Nicolas Martin/L'essentiel)