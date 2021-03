Differdange se relance dans les dernières minutes

Dans un vent fort et une pluie battante, sur la pelouse abîmée de Differdange, le FCD03 et Dudelange n'ont réussi à se départager que dans les dernières minutes, sur un but tardif d'Andreas Buch (1-0). Differdange remporte ainsi sa première victoire depuis la reprise du championnat.

Dans une première mi-temps fermée, Dudelange a perdu deux défenseurs Mehdi Kirch puis Jules Diouf, sortis sur blessure. Malgré la possession du ballon, les hommes de Carlos Fangueiro n'ont pas réussi à s'y montrer dangereux. Les trois attaquants, Edvin Muratovic, Adel Bettaieb et Mohcine Hassan, regroupés dans l'axe et coupés du reste de l'équipe n'avaient que de longs ballons aériens à se mettre sous la dent, sans pouvoir les exploiter.

Hesperange facile

Mieux trouvés après la pause, les hommes de devant se sont chacun offert leur occasion franche, sans tromper la vigilance d'Andrea Amodio. Et alors que la rencontre, hachée, se dirigeait vers un match nul qui n'arrangeait personne, Andreas Buch a surgi (90e, 1_0) pour reprendre un tir écrasé de Shean Garlito et débloquer la situation in extremis.

Dans cette journée qui marquait la fin des matches aller, et entérinait donc le fait qu'un champion du Luxembourg sera désigné cette saison, Hesperange a poursuivi son retour vers la première place en cartonnant à Rosport (0-4), tandis que le Fola s'en est aussi sorti tardivement à Mondorf (1-2).

(Tom Vergez/L'essentiel)