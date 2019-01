Un match de futsal a dégénéré à Wilwerwiltz

Relancé avec un véritable championnat FLF en 2015, le futsal luxembourgeois ne méritait assurément pas ce genre de publicité. Avec 10 équipes actives en Ligue 1 et 8 équipes en Ligue 2, la plupart des rencontres de cette discipline se déroulent généralement sans le moindre problème et le spectacle est souvent au rendez-vous... à l'exception de ce dimanche 27 janvier 2019 où une rencontre a dégénéré au nord du Luxembourg.

Dans un derby qui sentait déjà le souffre entre le Futsal Wilwerwiltz et le FC Wiltz 71, respectivement deuxième et troisième en Ligue 2 avec 22 et 19 points, pour le moment, les esprits se sont échauffés de manière exagérée. La Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) qualifiant même les faits d'indignes et de scandaleux. Et pour cause, selon le communiqué publié ce mardi, un arbitre a été agressé avant que des joueurs et des dirigeants des deux équipes n'en viennent solidement aux mains. Des images publiées sur Snapchat récupérées par le Tageblatt sur sa chaîne Youtube attestent en effet de la violence des faits.

Arrêtée sur le score de 8-5 lors de cette 11e journée de Ligue 2, cette rencontre devrait prochainement passer entre les mains de la justice fédérale, annonce d'ores et déjà la FLF qui veut prendre des «sanctions appropriées contre les auteurs des faits.» Conséquence autrement plus dommageable, la FLF a également décidé de suspendre toutes les rencontres de futsal programmées le samedi 2 et le dimanche 3 février 2019 au Luxembourg.

(fl/L'essentiel)