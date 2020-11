Match européen en pleine interruption de l'AXA League

Presque toutes les équipes de handball du Luxembourg sont privées de jeu depuis le 10 octobre, et ne reprendront pas avant début janvier... mais pas les dames du HB Käerjeng. Les triples championnes du Grand-Duché ont toujours à leur programme une double confrontation avec le Slavia Prague, ce week-end à Bascharage. Ce 16e de finale de Coupe européenne arrive comme un bol d'air au milieu d'un long tunnel sans compétition.

«On attend ce match depuis longtemps et on avait peur qu'il soit annulé, raconte Zoran Radojevic, l'entraîneur du HBK. C'est une chance de l'avoir, ça nous a donné un but pendant un mois». Son équipe a continué à s'entraîner presque tous les jours depuis l'interruption du championnat, avec les yeux rivés sur cette échéance, de façon à être physiquement au point. En face, les Tchèques ont repris leur championnat, le week-end dernier, après un mois d'interruption et sont favorites de cette opposition. «On va voir quel est notre niveau, prévoit Radojevic. On sait que c'est une bonne équipe, on a vu presque tous leurs matches à la vidéo».

Pour organiser ces deux matches à domicile (samedi, 19h et dimanche, 18h), le club luxembourgeois a dû se plier à un protocole sanitaire strict, avec seulement une soixantaine de billets mis en vente par match et une désinfection régulière des surfaces dans la salle. «En théorie, on est prêts», estime Yannick Schuler, le président de Käerjeng, impatient d'en découdre.

(Tom Vergez/L'essentiel)