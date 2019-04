Minella s'offre Zvonareva, ex-​​n°2 mondiale

Mandy Minella a dominé, ce lundi, la Russe Vera Zvonareva, au 3e tour des qualifications pour le tournoi de Stuttgart. L'ancienne numéro 2 mondiale, aujourd'hui âgée de 34 ans, s'est inclinée 3-6, 7-5, 2-6 face à la Luxembourgeoise en près de 2h30 de match.

Mandy Minella intègre donc le tableau principal du tournoi, qui débutera mardi, avec de nombreuses têtes d'affiche dont la Japonaise Naomi Osaka, numéro un mondiale, et Simona Halep, numéro deux.

